Пистолет с глушителем и 200 патронов обнаружили в квартире рязанца

Пистолет с глушителем, более 200 патронов к нему и четыре магазина обнаружили полицейские в квартире у жителя Рязани на улице Электрозаводской. Фото: 62.мвд.рф

Пистолет с глушителем, более 200 патронов к нему и четыре магазина обнаружили полицейские в квартире у жителя Рязани на улице Электрозаводской. О задержанном известно, что ему 56 лет и он работает охранником.

Найденное при обыске оружие годится для стрельбы, то есть является огнестрельным и кустарно изготовлено из охолощенного пистолета Р-411. Последний создан на базе пистолета Макарова, пояснила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Патроны тоже являются боевыми, причем «оружейных дел мастер», как и в случае с переделкой пистолета, изготовил их самостоятельно из приобретенных через интернет составляющих.

- Подразделением дознания в отношении рязанца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, - рассказали в полиции.