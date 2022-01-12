Ночью на Сельских Строителей в Рязани избили мужчину

В ночь на 12 января в Рязани избили мужчину. Все произошло в доме по улице Сельских Строителей микрорайона Недостоево, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Когда полицейские приехали на вызов, выяснилось, что хозяина одной из квартир избил пьяный 51-летний знакомый.

Во время проверки оперативники установили, что задержанный уже был ранее судим и к настоящему моменту находился в федеральном розыске. Летом прошлого года он украл телефон, но в суд по своему делу не являлся.

Решается вопрос о взятии рецидивиста под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!