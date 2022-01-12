У рязанца на пожаре обгорели деньги, и он принес их в банк. Вот что из этого вышло
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Рязани помогли восстановить крупную сумму денег, пострадавшую во время пожара.
Все произошло в одном из районов, где в огне пострадали банкноты на сумму 157,5 тысяч рублей.
Пострадавший мужчина сначала обратился в коммерческий банк, хотел обменять их, но там не смогли определить платежеспособность купюр, поэтому передали их в рязанское отделение Банка России.
Экспертам понадобилась неделя, чтобы восстановить банкноты номиналом от 100 до 5 тысяч рублей.
— Каждый денежный знак требует отдельного внимания, — объясняет эксперт Ольга Иванчикова. — Мы собирали купюры буквально по частям, используя микроскоп и пинцет. Это очень кропотливая работа.
В итоге погорельцу обменяли практически всю сумму. Лишь одну сторублевую купюру не удалось подтвердить.
По словам специалистов, банкноты можно бесплатно обменять, если сохранилось не менее 55% площади купюры. Чтобы сдать обгоревшие деньги на экспертизу, необходимо предоставить справку о пожаре.
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