12 января в жертвы коронавируса в Рязанской области включили двух женщин, умерших еще в июне

В среду, 12 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 15 человек. При этом федеральная статистика указывает, что жертв 13.

Интересно, что в региональном списке значатся две женщины, скончавшиеся еще в июне 2021 года. Одной из них было 69 лет, второй – 73 года.

Также 12 января в летальный список внесены имена 13 человек, умерших в декабре 2021 года. Это шесть женщин – 54 года, 63 года, 67 лет, 77 лет, 79 лет, 81 год и семеро мужчин – 64 года, 65 лет, 67 лет, 71 год, 71 год, 72 года, 78 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2653 человек.