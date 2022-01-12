В центре Рязани от стаи собак пострадала 11-летняя девочка

На улице Лево-Лыбедской в Рязани стая собак напала на 11-летнюю девочку. Об инциденте рассказала мать ребенка в группе «Типичная Рязань».

По словам женщины, все произошло днем 11 января у пешеходного перехода в районе Кремлевского вала. Стая из четырех собак окружила девочку, которая шла в музыкальную школу. Животные лаяли и кидались, одна собака прокусила толстый комбинезон и задела бедро, но, к счастью, неглубоко.

«Дочь, говорит, что кричала, звала на помощь, но проходившие мимо молодые люди не отреагировали», - написала рязанка.

Мать пострадавшей сообщила, что ребенок отделался испугом, дырами в комбинезоне, поездкой в травмпункт и первой прививкой (из шести) от бешенства. Также женщина отметила, что укусившая девочку собака не была чипирована, остальные бегали с клипсами.