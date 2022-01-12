Рабочую группу собрали в Рязанской области по кадровым проблемам «скорой»

В Рязанской области для решения кадровых проблем службы скорой помощи создали межведомственную рабочую группу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области для решения кадровых проблем службы скорой помощи создали межведомственную рабочую группу. Распоряжение регионального правительства официально опубликовано 11 января.

Рабочая группа должна подготовить предложения по внесению изменений в программу «Развитие здравоохранения». Таким путем власти хотят изменить кризисную ситуацию в Рязани, когда бригад откровенно не хватает, а нынешние тяжелейшие условия труда (в связи с высокой нагрузкой) при оскорбительно низких зарплатах только усиливают кадровый голод.

В рабочую группу включены главврач городской станции скорой помощи Игорь Задоя, министр здравоохранения Андрей Петруцкий, министр финансов Марина Наумова, ректор РГРТУ Роман Калинин, ректор Рязанского медколледжа Наталья Литвинова. Председательствовать будет зампред областного правительства Роман Петряев.

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