Елена Сорокина устроила внеплановую проверку уборки снега на улицах Рязани. Фото: vk.com/glavarzn.

11 января глава администрации Рязани Елена Сорокина вновь проверила, насколько хорошо в городе убирается снег. Объектом проверки стали дворы, остановки и дороги к детским садам и школам. В этот раз градоначальница проявила своеволие - вместо запланированного подчиненными маршрута она собрала список из жалоб горожан и отправилась по адресам. О результатах проверки Сорокина рассказала в соцсети.

Так, проверку не прошли дороги к школе № 8 на проезде Щедрина и к детскому саду № 66 на улице Рыбацкой. Еще один нечищеный участок – улица Подгорная, но здесь комиссия обнаружила припаркованный на обочине транспорт, который, очевидно, мешает нормальной уборке. Та же ситуация на улице Фрунзе и на участке улицы Скоморошинской до пересечения с Затинной.

Плохо чистят снег с прилегающих территорий и некоторые коммерческие организации. Проверяющие обнаружили заснеженными парковки трех гостиниц, а также участок перед магазином «Магнит» на улице Есенина и «Пятерочка» на Подгорной.

При осмотре комиссия отметила проблему вывоза уже собранного снега. Утопают в сугробах площадь Мичурина и остановка «Дом художника» на Первомайском проспекте. А на улице Павлова из-за снежных гор на обочине дороги невозможно припарковаться автомобилям.

По всем адресам Сорокина дала поручения подчиненным. Проезд Щедрина и улицу Рыбацкую почистят, руководству магазинов разъяснят правила благоустройства, поработают и с предприятиями сферы гостеприимства. Для работы с владельцами транспорта на улицах Фрунзе, Скоморошинской и Подгорной привлекут сотрудников Госавтоинспекции. Снег с площади Мичурина и улицы Павлова вывезут в самое ближайшее время.

«Продолжаем всеми силами и средствами убирать город, не снижаем темпы, усиливаемся по всем фронтам!» - заключила глава администрации.