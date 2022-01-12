На пешеходном переходе в Рязани сбили 11-летнего мальчика

На Касимовском шоссе в Рязани на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика.

На Касимовском шоссе в Рязани на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика. Инцидент произошел 11 января примерно в 8:30, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ребенок попал под Renault Logan, переходя дорогу у дома №12 по Касимовскому шоссе. Наезд совершил 32-летний житель города.

«Пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в двух ДТП травмы получили два человека. Также зарегистрировано 38 ДТП с материальным ущербом автовладельцам.