Жилинспеция решила наказать две УК из-за снега в Дашково-Песочне

Рязанская госжилинспеция проверила, как убирают снег во дворах микрорайона Дашково-Песочня.
Рязанская госжилинспеция проверила, как убирают снег во дворах микрорайона Дашково-Песочня. Мини-отчет о своей мини-ревизии она опубликовала в соцсетях.
Проверяющие 11 января посетили дворы домов, обслуживаемых только тремя организациями - ООО «Жилсервис Рязань», ООО УО «Горожанин», ООО «Рязанская МПМК № 3».
«В отношении ООО «Рязанская МПМК № 3» и ООО «Жилсервис Рязань» возбуждены административные производства», - пишет госжилинспекция.
Указанные УК по своим адресам (их чиновники не указали) палец о палец не ударили. «Горожанин» же успел подсуетиться и пригнать трактор.