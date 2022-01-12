Жилинспеция решила наказать две УК из-за снега в Дашково-Песочне

Рязанская госжилинспеция проверила, как убирают снег во дворах микрорайона Дашково-Песочня.

Рязанская госжилинспеция проверила, как убирают снег во дворах микрорайона Дашково-Песочня. Мини-отчет о своей мини-ревизии она опубликовала в соцсетях.

Проверяющие 11 января посетили дворы домов, обслуживаемых только тремя организациями - ООО «Жилсервис Рязань», ООО УО «Горожанин», ООО «Рязанская МПМК № 3».

«В отношении ООО «Рязанская МПМК № 3» и ООО «Жилсервис Рязань» возбуждены административные производства», - пишет госжилинспекция.

Указанные УК по своим адресам (их чиновники не указали) палец о палец не ударили. «Горожанин» же успел подсуетиться и пригнать трактор.