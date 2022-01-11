Урбанисты высмеяли стремление властей оснастить остановки в Рязани Wi-Fi

Вместо установки Wi-Fi и "умных" остановок в Рязани урбанисты призывают использовать более разумные и актуальные методы. Фото: vk.com/cityprojects_rzn

Рязанские урбанисты подвергли критике подход к проблемам городского транспорта, который культивирует представленная в конце 2021 года стратегия развития региона (точнее ее новая версия). Особый акцент представители некоммерческой организации «Городские проекты в Рязани» сделали на стремление властей оснастить остановки точками доступа Wi-Fi.

Оппонируя курсу чиновников и, прежде всего, губернатора Николая Любимова, урбанисты указывают на ряд более актуальных проблем с остановками. В частности, на отсутствие элементарной навигации – информации о маршрутах и даже названий остановочных пунктов. В некоторых местах по-прежнему нет павильонов. Не отрегулировано, согласно аналитической записке, остановочное пространство.

Вспомнили авторы и о так называемых «умных» остановках по 3 млн рублей каждая, которые чиновники хотят расставить по городу, в то время как сам транспорт находится в упадке.

«Получается киберпанк по-рязански — это когда ты подключился к Wi-Fi и гуглишь лайфхаки «как протолкнуться в переполненную маршрутку», - с горькой иронией заметили в «Городских проектах».