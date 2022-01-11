На Первомайском проспекте в Рязани столкнулись маршрутка и полицейский фургон. Фото: ДТП. Аварии. Рязань.

Днем 11 января в Рязани не поделили дорогу маршрутка и полицейский фургон. Фото с места дорожно-транспортного происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Инцидент произошел на Первомайском проспекте недалеко от остановки общественного транспорта «Дом художника». Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону площади Ленина, отвлекся от управления и не заметил служебный автомобиль полиции, в результате чего тот по касательной зацепил маршрутку.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал, однако движение на Первомайском проспекте было сильно затруднено.

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