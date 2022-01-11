Главврач ОКБ назвал спасение 11-летнего мальчика, потерявшего в ДТП ноги и руку, лучшим событием 2021 года

Главврач рязанской ОКБ назвал спасение 11-летнего мальчика, потерявшего в ДТП ноги и руку, лучшим событием 2021 года.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин назвал лучшее событие 2021 года. По мнению руководителя больницы, это спасение 11-летнего Владика Синилкина. В трагическом ДТП в декабре 2020 года мальчишка потерял две ноги и руку.

«Владик ехал в автобусе, попавшем в аварию в Скопинском районе. В результате [происшествия] он потерял ноги и руку, сам был на грани жизни, но сегодня Влад – это настоящий пример большого взрослого мужества», - написал главврач.

Андрей Карпунин признался, что наблюдает за жизнью мальчика через Instagram его мамы.

«Приятно видеть, как сильно он любит жизнь – парня не сломили последствия страшных травм, которые он получил в ДТП. Реабилитация продолжается, и за год Владик сделал такую работу, на которую способен не каждый взрослый. Он уже осваивает протезы, делает первые шаги, и, я верю, совсем скоро ничем не будет отличаться от своих сверстников».

25 декабря 2020 года на заснеженной трассе в Скопинском районе перевернулся рейсовый автобус, который ехал по маршруту Москва – Волгоград. За рулем находился 32-летний житель Волгоградской области. Тогда четыре человек погибли, 13 – получили травмы, в том числе и Владик.

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