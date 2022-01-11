Больница водников в рязанском райцентре начала прием пациентов

Касимовская больница водников (бывший филиал Поволжского окружного медицинского центра ФМБА России) начала работать как подразделение межрайонного медицинского центра (ММЦ).

Уже с 10 января терапевт, отоларинголог, психиатр-нарколог, хирург и гинеколог в первой половине дня ведут прием пациентов. Также появилась возможность сдать все клинические и биохимические анализы, сделать ЭКГ, пройти медосмотр.

Некоторое время назад сотрудники больницы водников записали видеообращение к журналисту и блогеру Андрею Караулову. Они просили сохранить больницу как обособленное медицинское учреждение.

31 октября за рулем «Нивы» с полуприцепом находился главный врач Касимовского ММЦ Виктор Бардин. Он ехал с рыбалки на машине, владельцем которой является больница. Его остановила полиция. Бардин отказался от медосвидетельствования на содержание алкоголя в крови.

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