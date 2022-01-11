Администрация Рязани отреагировала на застрявшую скорую во дворе дома

Горадминистрация отреагировала оперативно - двор на Большой, где застряла скорая, уже чистит трактор УК. Фото пресс-службы.

Сотрудники горадминистрации Рязани оперативно отреагировали на новость о застрявшей во дворе дома 90 корпус 1 по Большой улице машине скорой помощи.

На место выехали сотрудники и обследовали дворовую территорию. Факт неочищенного от снега двора и наледи подтвердился. Специалисты Управления по делам территорий выдали предписание управляющей организации - ООО «Жилсервис». В нем изложено письменное требование о приведении дороги в нормативное состояние.

Работы уже начались - сообщает пресс-служба горадминистрации, подтверждая это фотографиями.

Также сразу две машины экстренных служб не смогли проехать к многоэтажке на Васильевской улице из-за нечищеной от снега дороги.

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