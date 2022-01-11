Рязанцев 12 января ждут метель, мороз и снежные заносы

В среду, 12 января, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Ночью возможен небольшой, а днем местами умеренный снег. Кроме того, прогнозируются местами метель, гололедица и снежные заносы.

Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью 12 января ожидается -17… -12 градусов, а днем -12... -7 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», с запада Европейскую Россию накроет антициклон - осадки прекратятся, небо прояснится, но усилится «выхолаживание приземного слоя атмосферы».

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