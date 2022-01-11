Губернатор Николай Любимов: «Вакцинация – крайне важная работа, которую надо усиливать»

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Глава региона поручил минздраву Рязанской области, другим ведомствам, ответственным за проведение вакцинации в регионе, совместно с главами администраций муниципальных образований усилить информационно-разъяснительную работу с жителями, особенно категории 60+. Губернатор сказал: «Коронавирус для пожилых граждан является особо опасным. Сегодня большинство людей, попавших в больницу из-за ковида, – это люди старше 60 лет. Поэтому о тех, кто уязвим, сейчас должна быть забота особая. Вакцина остается сегодня главным действующим способом защиты, который реально спасает жизни. Это подтверждают специалисты по всему миру».

По словам Николая Любимова, самую активную позицию в этой работе должны занимать врачи, лечащие таких пациентов. «Нужно консультировать людей, рассказывать о вакцинации, о том, как и где можно сделать прививку, как она работает, насколько защитит организм от инфекции, – подчеркнул Губернатор. – Люди должны быть максимально информированы в этом отношении. Это позволит им принять верное для себя решение».

Глава региона отметил, что опасность распространения COVID-19 по-прежнему высокая, что подтверждают ежедневные данные по числу заболевших в сутки. «Сейчас главное – сохранение здоровья и жизни каждого человека, каждого жителя Рязанской области. Исходя из этого строится вся наша работа, работа органов власти. Чтобы защитить людей, принимаются необходимые решения, вводятся дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса. Остаются в силе ряд ограничительных мер, они абсолютно адекватны текущей ситуации», – добавил Николай Любимов.

Губернатор поручил обеспечить достойные темпы вакцинации населения в регионе, в том числе активизировать работу с предприятиями, где до сих пор привит небольшой процент сотрудников. «Сейчас вакцинировано в Рязанской области чуть больше 62% населения, этого мало. Мы должны достичь минимум 80%. Президент РФ недавно поставил задачу вакцинировать 90% населения, – сказал Николай Любимов. – Вакцинация – крайне важная работа, которую надо усиливать. От этого зависит жизнь и здоровье людей».

Предоставлено пресс-службой Правительства Рязанской области.