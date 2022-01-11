Андрей Турчак: 63 региона ввели меры поддержки граждан при социальной газификации

Фото: РОО "Единая Россия".

Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций «Единой России». Об этом секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил на заседании федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в координационном центре правительства.

«Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования», – отметил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета «Единой России» предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.

Александр Новак поддержал инициативу. «Мы также доложим президенту, что такое поручение дано», – добавил вице-премьер.

Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе – где помогают воспользоваться механизмом «дачной амнистии».

«Для регионов это постановка недвижимости на учет и налоговые поступления в бюджеты. «Единая Россия» со своей стороны задействовала все ресурсы – за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки – их больше 100 тысяч. Узнать причины отказов, чтобы не возникало проблем в дальнейшем», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.

По информации министерства строительного комплекса Рязанской области собственники, 5239 домовладений, расположенных в 584 населенных пунктах, проинформировали местные органы власти о желании газифицировать свои дома. Всего же в регионе насчитывается 38 023 негазифицированных домовладения.

На 10 января 2022 года в газораспределительные организации Рязанской области поступило 2638 заявок на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Заключено 1140 договоров с гражданами, из них исполнено 752.

Как отметил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Любимов, в настоящее время ведется очень важная для людей работа, которая способствует повышению качества жизни рязанцев.

«Бесплатная догазификация домовладений – серьезная поддержка для наших граждан, поскольку для некоторых из них стоимость этих работ была неподъемной. В целом работа по этому направлению максимально активизирована и будет осуществляться до полного достижения результата, то есть до подключения всех домов, которые этого требуют», – сказал лидер рязанских единороссов.

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