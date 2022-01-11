В Рязани из-за сугроба сократили маршрут троллейбуса №2

Из-за сугроба, оставленного на проезжей части, маршрут троллейбуса №2 сократили до разворотного круга на улице Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В мэрии уточнили, что изменения связаны с затруднением проезда общественного транспорта в микрорайоне Октябрьский городок. Сотрудники магазина, убиравшие территорию, прилегающую к торговой точке, оставили на дороге снег, из-за которого троллейбусы не могут проехать.

Любопытно, что чиновникам, похоже, проще изменить популярный маршрут, чем убедить работников магазина убрать оставленную ими преграду.