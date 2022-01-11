Губернатор Николай Любимов сделал ряд поручений насчет зимней уборки

Губернатор Рязанской области Николай Любимовна заседании регионального правительства 11 января коснулся темы зимней уборки улиц, дорог и дворов. Он отметил, что сложились непростые погодные условия, и снегопады по прогнозу будут продолжаться всю неделю.

«Все это требует дополнительных усилий со стороны профильных муниципальных и дорожных служб для того, чтобы минимизировать неудобства для граждан и обеспечить их безопасность», - сказал Николай Любимов во время заседания.

Губернатор напомнил в этой связи о ряде серьезных ДТП, случившихся в новогодние праздники. Перед подчиненными он поставил задачу свести к минимум риски таких происшествий.

«Сам факт таких аварий говорит о том, что работу необходимо усиливать. Водители в силу разных обстоятельств нередко пренебрегают правилами безопасного дорожного движения, но и состояние самих дорог не должно провоцировать ДТП», - считает глава региона.

Не забыл упомянуть губернатор и о росте числа травм у пешеходов. Он потребовал регулярной и, если того требует погода, круглосуточной уборки снега и антигололедной обработки.

«В таких условиях, как сейчас, нужно переходить на особый режим работы, экстренно предпринимать дополнительные усилия», - подчеркнул Николай Любимов.

Соответствующие поручения губернатор дал руководителю областного минтранса Вадиму Решетнику и главам администраций муниципальных образований. В областном центре, по мнению председателя правительства, уборка ведется все еще недостаточно быстро и качественно.

«На окраинах города, в жилых кварталах снег убирается намного хуже и медленнее. Это недопустимо. То же самое касается и тротуаров, и дворов», - цитирует Николая Любимова ryazangov.ru.

Губернатор настоятельно рекомендовал городским властям активно взаимодействовать с предприятиями, имеющими спецтехнику, а также с ГИБДД – для решения вопроса с мешающими уборке автомобилями. От главы администрации Рязани Елены Сорокиной и госжилинспекци Николай Любимов ждет доклады о принятых мерах. Последняя должна поработать с нерадивыми управляющими компаниями.

Еще одно поручение адресовано к Центру управления регионов. Губернатор запросил аналитический отчет о том, как жители оценивают работу по уборке муниципалитетов.

«Оценка жителей – самая важная в этом вопросе. Не надо отчитываться сухими цифрами, которые абсолютно ни о чем не скажут людям. Отговорки меня, как и жителей, не интересуют», - сказал Николай Любимов.