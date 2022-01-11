Совладельца рязанского «Завода Техно» приняли в Казахстане за террориста

Миллиардера приняли за террориста. Фото: 31tv.ru.

Совладелец корпорации «Технониколь», в которую входит доставивший массу неприятностей жителям Рязани «Завод Техно», Игорь Рыбаков находится в Казахстане и не может вылететь из страны. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на его PR-службу.

9 января миллиардера приняли за террориста на блокпосте: «Неужели я так выгляжу? Есть видео, как я иду под дулами автоматов. Но пока скинуть его не могу — нет интернета. Хорошо, что все хорошо закончилось».

Рыбаков сообщил, что пытается выбраться из Казахстана, но пока этого не удается сделать. «Думаю, я выберусь из Алматы в безопасное место и уже оттуда улечу самолетом», - приводит его слова пиар-служба.

Отметим, 11 января, Генконсульство сообщило о приостановке регистрации на эвакуационные рейсы из Алматы в Россию. При этом самолеты Минобороны РФ вывезли из Казахстана более 1700 человек.

Напомним, пользователи сообщества НРВК 10 ноября сообщили, что из труб завода «Техно» в Рязани валит страшного цвета дым.

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