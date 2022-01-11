ГИБДД поможет освободить улицы Рязани от автомобилей вдоль дорог

Госавтоинспекция поможет городским службам Рязани освободить улицы от припаркованных вдоль дорог автомобилей. Фото: 62.мвд.рф

Госавтоинспекция поможет городским службам Рязани освободить улицы от припаркованных вдоль дорог автомобилей. С таким заявлением выступила пресс-служба регионального УМВД.

Там, где должна пройти спецтехника, инспекторы намерены связываться с автовладельцами, чтобы те переставляли мешающие уборке машины в другое место. Вместе с тем водителей призвали не парковаться у края проезжей части.

Ранее губернатор вовсе попросил рязанцев «постараться отказаться от личного транспорта».