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Общество11 января 2022 9:59

ГИБДД поможет освободить улицы Рязани от автомобилей вдоль дорог

Инспекторы намерены связываться с автовладельцами мешающих уборке машин
Источник:kp.ru
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Госавтоинспекция поможет городским службам Рязани освободить улицы от припаркованных вдоль дорог автомобилей. Фото: 62.мвд.рф

Госавтоинспекция поможет городским службам Рязани освободить улицы от припаркованных вдоль дорог автомобилей. Фото: 62.мвд.рф

Госавтоинспекция поможет городским службам Рязани освободить улицы от припаркованных вдоль дорог автомобилей. С таким заявлением выступила пресс-служба регионального УМВД.

Там, где должна пройти спецтехника, инспекторы намерены связываться с автовладельцами, чтобы те переставляли мешающие уборке машины в другое место. Вместе с тем водителей призвали не парковаться у края проезжей части.

Ранее губернатор вовсе попросил рязанцев «постараться отказаться от личного транспорта».