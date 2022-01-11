11 января в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса у 12 человек

Во вторник, 11 января, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 12 человек.

Это пять женщин – 59 лет, 67 лет, 70 лет, 73 года, 81 год и семеро мужчин – 49 лет, 63 года, 65 лет, 71 год, 77 лет, 84 года, 86 лет.

В оперативной группе уточнили, что все люди скончались в декабре 2021 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2640 человек.

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Оперативная группа представила свежую статистику (подробности).