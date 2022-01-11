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Общество11 января 2022 9:02

За сутки в Рязани выпала половина месячной нормы осадков

Столько же, сколько совокупно за первые девять дней 2022 года
Источник:kp.ru
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За сутки 10 января 2022 года в Рязани выпало 20 миллиметров осадков. Это ровно половина месячной нормы.

За сутки 10 января 2022 года в Рязани выпало 20 миллиметров осадков. Это ровно половина месячной нормы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки 10 января 2022 года в Рязани выпало 20 миллиметров осадков. Это ровно половина месячной нормы – того количества, которое в среднем выпадает за весь январь.

Соответственно, упомянутая норма составляет 40 миллиметров, и она уже достигнута. То есть за первые девять дней 2022 года на метеостанции в областном центре зафиксировали столько же осадков, сколько за один только календарный день.

Говоря упрощенно, 1 миллиметр осадков – это отнюдь не слой снега, а 1 литр воды на 1 квадратный метр площади.

Интересно, что до январского суточного максимума осадков в понедельник было очень далеко. Он составляет 38 миллиметров и регистрировался в 1985 году. Тогда же достигло наивысшего значения общее количество осадков за второй зимний месяц – 124 миллиметра.