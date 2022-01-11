За сутки в Рязани выпала половина месячной нормы осадков

За сутки 10 января 2022 года в Рязани выпало 20 миллиметров осадков. Это ровно половина месячной нормы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки 10 января 2022 года в Рязани выпало 20 миллиметров осадков. Это ровно половина месячной нормы – того количества, которое в среднем выпадает за весь январь.

Соответственно, упомянутая норма составляет 40 миллиметров, и она уже достигнута. То есть за первые девять дней 2022 года на метеостанции в областном центре зафиксировали столько же осадков, сколько за один только календарный день.

Говоря упрощенно, 1 миллиметр осадков – это отнюдь не слой снега, а 1 литр воды на 1 квадратный метр площади.

Интересно, что до январского суточного максимума осадков в понедельник было очень далеко. Он составляет 38 миллиметров и регистрировался в 1985 году. Тогда же достигло наивысшего значения общее количество осадков за второй зимний месяц – 124 миллиметра.