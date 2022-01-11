Зампред Никитин раскритиковал работу рязанской АНО «Цифровой регион»

Зампред рязанского правительства Артем Никитин раскритиковал работу АНО «Цифровой регион». По словам 26-летнего чиновника, разговор с коллективом некоммерческой организации был «жестким и конкретным».

«Я поставил задачу в двухнедельный срок разработать и подготовить к запуску реальные, эффективные проекты по цифровизации. Польза от их внедрения должна быть ощутима людьми», - написал зампред в своем Instagram.

Как отметил Никитин, результат работы «Цифрового центра» должен выражаться в конкретных и полезных проектах, а не в «достижении на бумаге отчетных показателей».

АНО «Цифровой региона» работает на основе лицензии от министерства образования Рязанской области. Главное, что должны делать сотрудники АНО, внедрять цифровые технологии в экономику и социальную сферу Рязанской области.

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