В Рязани скорая и пожарная машины не смогли подъехать к многоэтажке из-за нечищеных дорог

В Рязани сразу две машины экстренных служб не смогли проехать к многоэтажке из-за нечищеной от снега дороги. Видео в соцсетях выложил рязанец Антон Афанасьев.

Как рассказал мужчина, все произошло вечером 10 января на улице Васильевской, у дома № 5. На вызов приехали пожарный автомобиль и машина скорой помощи. Спецтранспорт долго кружил вокруг дома, пытаясь найти въезд во двор, а после скорая и вовсе забуксовала в заснеженной колее.

По словам очевидца, вместо тушения предполагаемого возгорания пожарным пришлось выталкивать авто медиков из снежного плена. А все потому, что управляющая компания, на балансе которой находится многоэтажка, якобы вовремя не очистила двор от снега.

Помимо этого, рязанец попросил администрацию города убрать снег с «бесхозной» дороги от улицы Новоселов до домов №№ 5 и 7 по улице Васильевской.

Как удалось выяснить, вызов оказался ложным. Трудно предположить, какими были бы последствия, если пожар оказался реальным.