Священник, убирающий снег с одной из улиц Рязани, попал на видео
В Рязани священник РПЦ, убирающий снег с дороги, попал на видео. Ролик с батюшкой сначала выложили в TikTok, а потом в паблик НРВК.
Судя по кадрам, все происходит на улице Васильевской микрорайона Дашково-Песочня. Рядом расположены иконная лавка и Крестовоздвиженская церковь.
Священник видел, что его снимают на телефон, и укоризненно помахал пальцем автору ролика, а затем продолжил убирать снег с дороги.
В комментариях мнения подписчиков разделилось. Кто-то поддерживал батюшку, а кто-то упрекал самопиаром: «Классный пиар, зачем в облачении выходить?»
«Может лучше сказать спасибо? Что он делает такого? Чистит снег. Да, около храма, чтобы людям было удобнее ходить, а машинам заезжать. Давайте, будем добрее к друг другу, и тогда у нас у самих все будет хорошо», - ответили скептику.
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