Машина скорой помощи застряла во дворе дома в Рязани

А кто-то с нетерпением ждет неотложную помощь... Фото: сообщество ПУВР Вконтакте.

Машина скорой помощи застряла в снежной каше во дворе дома 90 корпус 1 на Большой улице. Сообщение, проиллюстрированное фото, появилось 11 января в сообществе ПУВР социальной сети ВКонтакте.

«Снег закончился, может быть, пора уже почистить - проехать невозможно. Ждем коммунальщиков второй день. К дворникам претензий нет - тротуар очищен», - пишет автор поста и просит «трактор на часок».

Напомним, что Рязанским чиновникам указали на огромные сосульки, опасно свисающие над дорогой во дворе дома №69 на улице Есенина.

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