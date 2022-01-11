Сотрудники аптек в Рязани зарабатывают от 35 до 115 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани заведующий аптекой вполне может зарабатывать до 115 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты SuperJob, изучив в декабре 2021 года вакансии на позицию «Заведующий аптекой».

Чтобы выйти на такой уровень по зарплате, соискателю необходимо иметь высшее фармацевтическое образование и опыт работы заведующим аптекой от двух лет. Если специалист имеет опыт управления целой сетью аптек одновременно, то это будет для него конкурентным преимуществом.

Что касается других «аптечных вакансий», то от 35 до 40 тысяч рублей в Рязани сможет зарабатывать сотрудник со средним фармацевтическим образованием. Ему необходимо иметь сертификат специалиста и медицинскую книжку. А также опыт работы фармацевтом или провизором от трех лет.

Зарплату в 40-45 тысяч рублей в Рязани могут получать специалисты, у которых есть знания основ техники продаж, навыки планирования и анализа. А от 45 до 70 тысяч рублей обещают обладателям сертификатом по специальности «Управление и экономика фармации».

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