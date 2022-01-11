Рязанским чиновникам указали на огромные свисающие над дорогой сосульки

Свисающие с крыши дома на улице Есенина сосульки представляют огромную опасность. Фото: instagram.com/abuela_pequena

Рязанским чиновникам указали на огромные сосульки, опасно свисающие над дорогой во дворе дома №69 на улице Есенина. Фото и видео опубликовала пользовательница Instagram Ирина Котова.

Рязанка отметила, что ледяные глыбы «по 2 метра» сформировались еще в декабре.

«Здесь постоянно ходят бабушки, которые при всем желании не обойдут опасный участок, потому что не чищено!», - пишет автор публикации.

Также рязанка задается вопросом о том, кто будет судиться с коммунальщиками, если на одинокую пожилую женщину рухнет одна из сосулек.