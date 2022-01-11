Рязанской области выделят дополнительные деньги на медико-социальные услуги пожилым

10 января комиссия Федерального Собрания РФ одобрила предложение о выделении Рязанской области из бюджета дополнительных денег.

По словам депутата Госдумы РФ Андрея Макарова, межбюджетные трансферты пойдут на софинансирование расходов на пилотный проект по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг пожилым лицам – от 65 лет. Сумма дополнительных денег составит 23 млн 337 тысяч рублей.

— Мы приложим максимум усилий, чтобы средства потратили эффективно, а результаты данного пилотного проекта жители Рязанской области смогли увидеть как можно быстрее, — прокомментировал губернатор Николай Любимов.

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