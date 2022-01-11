По делу о трагическом ДТП с автобусом под Рязанью СК допросил перевозчика

Продолжается расследование трагического ДТП с автобусом «Москва – Астрахань» под Рязанью.

Продолжается расследование трагического ДТП с автобусом «Москва – Астрахань» под Рязанью. О его ходе рассказала пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Особое внимание, исходя из мини-отчета, уделяется ферме-перевозчику. Ранее региональная прокуратура сообщала, что это астраханское ООО «Транс Лайн». Следствие допросило директора, которым в открытых источниках значится Геннадий Крылов, а также изъяло документы и видеоматериалы, имеющие отношение к деятельности компании.

Задача следствия – установить, соответствовали ли условия перевозки пассажиров требованиям безопасности.

«Однозначно говорить о причинах происшествия можно будет после проведения ряда экспертиз, которые уже назначены», - отметили в Следственном комитете.

В результате наезда автобуса Neoplan на опору моста на трассе «Каспий» в Скопинском районе 2 января погибли 5 человек, пострадали 22 человека.