В центре Рязани напали с консервным ножом на 17-летнюю девушку.
Вечером 7 января в центре Рязани произошло разбойное нападение на 17-летнюю девушку, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Оперативники и следователи быстро установили нападавшего, в том числе при помощи уличных камер видеонаблюдения. Им оказался 27-летний безработный рязанец.
Известно, что мужчина напал на девушку с консервным ножом (открывашка), отобрал у нее телефон и скрылся.
В настоящее время злодей находится под стражей, а следователи Железнодорожного МСО расследуют уголовное дело по статье «Разбойное нападение».
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