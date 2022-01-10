Губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам в связи со снегопадом

С вечера воскресенья, 9 января, Рязанская область оказалась во власти сильного снегопада. Снег не прекращается уже более суток. В связи с непогодой вечером 10 января губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам.

- По прогнозам, метель продолжится и завтра, - отметил Николай Викторович, – хотя интенсивность осадков снизится. Я обращаюсь к рязанцам: будьте внимательны, осторожны и постарайтесь отказаться от личного транспорта.

Кроме того, глава региона сообщил, что в настоящее время уборкой улиц и трасс в Рязанской области занимаются более 300 единиц техники.

- Но, конечно, справиться с таким количеством снега непросто. Коммунальные службы и снегоуборочная техника продолжат работать круглосуточно, - подчеркнул губернатор.

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