Иск к мэрии Рязани насчет стройки на улице Щедрина отозван

Госинспекция по охране объектов культурного наследия отказалась от иска к администрации Рязани насчет стройки на улице Щедрина. Фото: ВООПИиК Рязань

Госинспекция по охране объектов культурного наследия отказалась от иска к администрации Рязани насчет стройки в центре Рязани. Оспаривалось решение мэрии по поводу возведения четырехэтажного дома на улице Щедрина, 16. Истец требовал признать незаконным уведомление, которым Сергей Савин (один из заместителей главы) разрешил строительство.

Сам же Савин, когда стройка была в разгаре и не прекращалась вопреки предписаниям, после прокурорской проверки уведомление отменил — информация ВООПИиК о нарушениях законодательства подтвердилась. Это и побудило инспекцию заявить об отказе от иска. В итоге Советский районный суд прекратил производство по делу, пишет «МедиаРязань».

12 января в Советском районном суде состоится заседание по иску самой горадминистрации о сносе самовольной постройки. Ответчиками выступают три физических лица — Сергей Гуськов, Андрей Зотов и Ольга Крысина, которым мэрия отдала землю в аренду до 2068 года. Работы, начавшиеся в 2021-м, в документах замаскировали под реконструкцию, хотя фактически ведется новое строительство, причем с нарушением градостроительных регламентов и без согласования внешнего облика.