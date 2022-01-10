Три ДТП и снежный заряд вечером 10 января погрузили Рязань в 10-балльные пробки

Мощный снежный заряд и ДТП вечером 10 января погрузили Рязань в 10-балльные пробки

Вечером 10 января 2022 года Рязань ожидаемо погрузилась в десятибалльные пробки. Согласно веб-сервису «Яндекс.Пробки», одной из причин автомобильных заторов стали снегопад, неубранный снег и три ДТП.

Если верить сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 17:40 авария произошла на улице Зубковой, недалеко от пересечения с улицей Тимакова, на улице Спортивной, а также на Новоселов: «Фура стоит, мертва».

Кроме того, серьезно затруднено движение транспорта на улицах Татарская, Введенская, Советской Армии, Дзержинского, а также на Северной окружной дороге, Касимовском и Московском шоссе.

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