В Дашково-Песочне неизвестные выбивают боковые стекла у легковушек

В Дашково-Песочне неизвестные выбивают передние стекла у легковушек

В Рязани появились неизвестные, которые бьют окна легковых автомобилей. Соответствующие фотографии опубликовали в паблике НРВК.

«Внимание, Песочня! Сегодня в ночь [на 10 января] получил новогодний подарок от отмороженных… В Песочне выбивают передние стекла. Пообщался с соседями, я оказался уже не первый», - написал аноним, но не указал, на какой конкретно улице все произошло.

В середине декабря в Рязани выброшенная из окна 15-этажного дома бутылка водки разбила автомобиль. Об этом сообщают жители ЖК «Юный». Все произошло во дворе дома №23 корпус 1 по улице Княжье поле (читать подробнее с фото).

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