В новогодние праздники рязанские газовики выезжали на вызовы более 150 раз

В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года специалисты газовых служб региона выезжали на аварийные вызовы более 150 раз.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», чаще всего жители жаловались на запах газа. Так как в новогодние праздники все аварийно-диспетчерские службы в Рязани и районах области работали в усиленном режиме, газовики оперативно выезжали на каждую заявку.

Специалисты ремонтировали не только домашние газовые плиты и колонки. Неисправности и утечки фиксировались и на газовых трубах во дворах и подъездах многоэтажек, а также на приусадебных участках частных домовладений.