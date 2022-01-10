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Общество10 января 2022 13:54

В новогодние праздники рязанские газовики выезжали на вызовы более 150 раз

В подавляющем большинстве случаев рязанцы жаловались на запах газа
Источник:kp.ru
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В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года специалисты газовых служб региона выезжали на аварийные вызовы более 150 раз.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», чаще всего жители жаловались на запах газа. Так как в новогодние праздники все аварийно-диспетчерские службы в Рязани и районах области работали в усиленном режиме, газовики оперативно выезжали на каждую заявку.

Специалисты ремонтировали не только домашние газовые плиты и колонки. Неисправности и утечки фиксировались и на газовых трубах во дворах и подъездах многоэтажек, а также на приусадебных участках частных домовладений.