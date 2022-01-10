Рязанские молодогвардейцы запустили серию спортивных мероприятий

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«На улице по-прежнему минусовые температуры. Однако это не повод, чтобы откладывать занятия спортом на свежем воздухе до теплого времени года», — отметил активист РРО ВОО МГЕР Влад Пономарёв.

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, способствование укреплению здоровья.

По словам руководителя Рязанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслава Поскребышева, «Молодая Гвардия» призывает людей проводить новогодние праздники с пользой и заботиться о своем здоровье. «Зима – не повод прерывать тренировки. Даже в холодное время года можно успешно поддерживать себя в форме на улице. К тому же, зарядка утром — это прекрасное и интересное начало дня», – поделился Вячеслав.

В рамках акции активисты занимались гимнастическими упражнениями для растяжки и восстановления организма после бега, а также были проведены силовые упражнения.

Такие зарядки уже не раз проводились активистами Рязанского регионального отделения МГЕР. Как отмечают активисты, мероприятия стали доброй традицией, поэтому будут организовываться и впредь.