Хоккейный матч между «Рязанью» и «Звездой» перенесли из-за коронавируса

Матч в Рязани между одноименным хоккейным клубом и столичной «Звездой» 12 января не состоится. Фото: vk.com/hcryazan_official
Матч в Рязани между одноименным хоккейным клубом и столичной «Звездой» 12 января не состоится. О переносе, причина которого — положительные тесты на коронавирус, объявила пресс-служба «горожан».
Отдельно представители «Рязани» отметили, что заболевание выявлено у ряда хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала «Звезды».
«Дата и время проведения матча будут сообщены дополнительно», - отметили в пресс-службе.
Что касается уже купленных билетов, то они будут действительны на новую дату.