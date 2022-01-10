Рязанцев 11 января ждут снежные заносы и северный ветер – не исключена одна ЧС

Во вторник, 11 января, в Рязани и области ожидается облачная погода, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Ночью возможен небольшой, местами умеренный снег. Днем снег также ожидается, но не по всей области.

Кроме того, рязанцев ждут гололедица и снежные заносы. Северный ветер, вероятнее всего, будет порывами до десяти метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то по Рязанской области она что ночью, что днем составит -10... -5 градусов.

Отметим еще один момент. По прогнозам специалистов, в январе 2022 года с вероятностью 0,05% может возникнуть одна природная ЧС, но не выше межмуниципального уровня. По крайней мере, за последние 20 лет наблюдений в январе на территории Рязанской области произошла только одна природная чрезвычайная ситуация – погибли озимые зерновые культуры из-за сильных морозов.

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