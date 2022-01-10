В Рязанской области из-за снегопада сорвались похороны

Фото: «Рязань Народный Контроль».

10 января в рязанском поселке Сапожок сорвалась похоронная церемония. Из-за сильного снегопада по дороге на кладбище застрял катафалк с покойным. Информация об этом появилась в паблике «Рязань Народный Контроль».

«…У людей случилось горе. Они не могут проститься с умершим близким человеком, потому что автомобиль, который вез покойного, застрял», - написал автор публикации, снабдив ее видео и фото застрявшей машины.

В заключении поста на ситуацию просят обратить внимание губернатора Николая Любимова. Хотя в данном случае глава региона, очевидно, бессилен.