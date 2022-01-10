За праздничные выходные на рязанцев составили 254 протокола за пьянку

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С 31 декабря по 9 января сотрудники патрульно-постовой службы пресекли 354 правонарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В частности, за десять праздничных выходных полицейские составили 254 административных протокола за распитие спиртного в запрещенных местах и появление на улице в пьяном виде.

Но только правонарушениями на рождественских каникулах, к сожалению, не обошлось. За эти дни было раскрыто пять уголовных преступлений. Среди них грабеж, кража, незаконное хранение наркотиков и две угрозы убийством. Также во время патрулирования улиц сотрудники ППС задержали троих человек, объявленных в розыск.

Так 6 января в микрорайоне Дашково-Песочня полицейским на глаза попался 25-летний парень, подозреваемый в кражах из супермаркетов. Ранее судимого молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Кроме того, было пресечено девять актов мелкого хулиганства и шесть нарушений миграционного законодательства.