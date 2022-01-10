Чиновники правительства заверили, что выполняют поручение губернатора по уборке снега в Рязани

В Рязанской области продолжают контролировать состояние «придомовых территорий». Об этом сообщает областное правительство, выдавая информацию жилинспекции региона.

«С раннего утра 10 января специалисты государственной жилищной инспекции проверяют качество уборки дворов и придомовых территорий в Рязани», - говорится в сообщении. Особенно, по утверждению чиновников, внимание уделяют состоянию тротуаров, подъездам к жилым домам и контейнерным площадкам.

Отметим, что утром 10 января Рязань в очередной раз встала десятибалльных пробках, а мэрия отчиталась об очередных 2,5 тыс. кубических метров снега, вывезенных с улиц Рязани.

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