За новогодние праздники на рязанских дорогах погибли 11 человек

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на дорогах Рязанской области произошло 32 ДТП, в результате которых 11 человек погибли и еще 73 получили травмы. Кроме того, зарегистрировано 218 дорожных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Поймано 118 нетрезвых водителей.

Наиболее резонансными ДТП стали крушение рейсового автобуса Москва – Астрахань на территории Скопинского района 2 января (погибли пять человек). В этот же день в Михайловском районе после столкновения загорелась Lada Priora. В ней погибли два человека.

8 января жуткую аварию под Рязанью устроил водитель грузовика DAF. В автомобиле Nissan Qashqai также погибли два человека.

За обозначенный выше период в регионе выявлено 32 нарушения, совершенных водителями автобусов, и 154 нарушения со стороны пешеходов. Выдано 71 предписание на устранения выявленных недостатков улично-дорожной сети.