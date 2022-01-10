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Общество10 января 2022 9:28

Три улицы Рязани остались без холодной воды

В этот раз не повезло жителям микрорайона Шлаковый
Источник:kp.ru
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10 января не обошлось без отключений холодной воды в Рязани. В этот раз специалисты городского «Водоканала» приостановили водоснабжение на трех улицах в микрорайоне Шлаковый. Информация об этом появилась на сайте муниципального предприятия.

Причина отключения в объявлении не раскрывается, но предполагаем, что всему виной – снова ремонтные работы на водопроводе.

Так, с 9.30 отсутствует холодная вода по следующим адресам:

- улица Разина, дома 27/19, 29/20;

- улица Телевизионная, дом 17;

- улица Трудовая, дом 18.

Сообщается, что водоснабжение рабочие «Водоканала» планируют возобновить к 17.00.