За новогодние выходные на пожарах в Рязанской области погибли три человека

Сводные данные о происшествиях в Рязанской области с 1 по 9 января опубликовало региональное ГУ МЧС. Фото: 62.mchs.gov.ru

Сводные данные о происшествиях в Рязанской области с 1 по 9 января опубликовало региональное ГУ МЧС. За этот период зарегистрировано 33 пожара, в результате которых три человека погибли и три пострадали.

Летальные исходы имели место 1 января на улице Гридинского в Шацке и 5 января в переулке Губаревой в Касимове. В первом случае, когда горело нежилое здание, погиб 61-летний мужчина, во втором - в результате пожара в жилом доме - 85-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Эвакуировать многоквартирные жилые дома пришлось дважды, причем оба раза в Касимовском районе. 1 января в райцентре из здания на улице Советской вывели 35 человек. 2 января в поселке Ташинка эвакуировали 27 человек, тогда же серьезные травмы получил 42-летний мужчина.

Кроме того, из дома в ДНТ «Строитель», где произошел еще один пожар, 3 января госпитализировали 62-летнего мужчину.

Попало в сводку и жуткое ДТП с автобусом в Скопинском районе, когда пять человек погибли и 22 пострадали. На водоемах происшествий не было.