Жители пригорода Рязани протестуют против изменения категории земель

Инициативная группа собрала подписи жителей поселка Турлатово против перевода земель сельскохозяйственного назначения в промышленные. На сегодняшний день таких участков более двадцати. Изменение статуса земель, считают люди, повлечет за собой ухудшение экологической обстановки и качества жизни.

Обращение направили в Главархитектуру Рязанской области.

«Уважаемые жители Турлатовского сельского поселения, нашими общими силами было собрано 780 подписей, а также силами нашей администрации было собрано еще 60 подписей в очень короткий срок. Времени нам дали очень мало, подготовка заняла несколько дней, но мы с вами сделали это», — говорится в сообщении.