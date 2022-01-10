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Общество10 января 2022 8:52

Жители пригорода Рязани протестуют против изменения категории земель

Они считают, что это повлечет за собой ухудшение экологической обстановки и качества жизни
Антон ВОХЕЧ
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Инициативная группа собрала подписи жителей поселка Турлатово против перевода земель сельскохозяйственного назначения в промышленные. На сегодняшний день таких участков более двадцати. Изменение статуса земель, считают люди, повлечет за собой ухудшение экологической обстановки и качества жизни.

Обращение направили в Главархитектуру Рязанской области.

«Уважаемые жители Турлатовского сельского поселения, нашими общими силами было собрано 780 подписей, а также силами нашей администрации было собрано еще 60 подписей в очень короткий срок. Времени нам дали очень мало, подготовка заняла несколько дней, но мы с вами сделали это», — говорится в сообщении.