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Общество10 января 2022 8:26

Юбилейный турнир по хоккею в валенках прошел в Рязани

Начальник городского спортуправления Кирилл Сосунов назвал его «по-настоящему русским»
Антон ВОХЕЧ
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Хоккей в валенках - народный вид спорта. Фото пресс-службы горадминистрации.

Хоккей в валенках - народный вид спорта. Фото пресс-службы горадминистрации.

«По-настоящему русским» назвал прошедший 9 января на стадионе «Химик» в поселке Строитель турнир по хоккею в валенках начальник городского управления физкультуры и массового спорта Кирилл Сосунов.

Впервые он состоялся в 2017 году по инициативе рязанских болельщиков ФК «Спартак», в этом году он отпраздновал свой первый юбилей. На этот раз в турнире приняли участие восемь команд.

- Главное при этом не столько победа, а участие. Поэтому мы предусмотрели максимальное число призовых номинаций, - рассказал заслуженный мастер спорта Сосунов. - В этом году победителем турнира стала команда «Водоканал». Второе место у коллектива «Никуличи-1», а третье завоевали «Никуличи-2». Команда «КБ Рязань», ставшая четвертой, получила приз за волю к победе.

Лучшим игроком турнира стал Дмитрий Тарасов из «Водоканала», из этой же команды выбран лучший вратарь — Олег Мещеряков. Лучшим защитником признан Вячеслав Латышев из «Никуличи-1», а лучшим нападающим — Александр Марьяшин из дружины «Никуличи-2».