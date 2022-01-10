Юбилейный турнир по хоккею в валенках прошел в Рязани

Хоккей в валенках - народный вид спорта. Фото пресс-службы горадминистрации.

«По-настоящему русским» назвал прошедший 9 января на стадионе «Химик» в поселке Строитель турнир по хоккею в валенках начальник городского управления физкультуры и массового спорта Кирилл Сосунов.

Впервые он состоялся в 2017 году по инициативе рязанских болельщиков ФК «Спартак», в этом году он отпраздновал свой первый юбилей. На этот раз в турнире приняли участие восемь команд.

- Главное при этом не столько победа, а участие. Поэтому мы предусмотрели максимальное число призовых номинаций, - рассказал заслуженный мастер спорта Сосунов. - В этом году победителем турнира стала команда «Водоканал». Второе место у коллектива «Никуличи-1», а третье завоевали «Никуличи-2». Команда «КБ Рязань», ставшая четвертой, получила приз за волю к победе.

Лучшим игроком турнира стал Дмитрий Тарасов из «Водоканала», из этой же команды выбран лучший вратарь — Олег Мещеряков. Лучшим защитником признан Вячеслав Латышев из «Никуличи-1», а лучшим нападающим — Александр Марьяшин из дружины «Никуличи-2».