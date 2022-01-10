Снег на улицах Рязани убирают четыре колонны спецтехники

10 января на уборку города вышли 24 комбинированные дорожные машины. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Последствия ночного снегопада в Рязани убирают четыре колонны спецтехники в составе 24 комбинированных дорожных машин. Техника подметает проезжую часть и обрабатывает ее противогололедным составом. Об этом сообщает сайт мэрии.

Снег начали убирать еще ночью 10 января. На улицах трудилось более 60 единиц техники – грейдеры, тракторы, будьдозеры, грузовики. Помимо машин Дирекции благоустройства к уборке привлекли транспорт трех подрядных организаций. За ночь коммунальщики расчистили преимущественно центр города – Первомайский проспект, улицы Свободы, Ленина, Соборную, Введенскую и Горького, Брессюирский и Горбатый мосты и мост на улице Маяковского.

Также работы велись на двух путепроводах – на Куйбышевском шоссе и улице Есенина. Всего за ночь рабочие вывезли с рязанских улиц более 2,5 тыс. кубических метров снега.

«Работы по уборке города продолжаются в круглосуточном режиме», - заверили в горадминистрации.

Стоит отметить, что в отчете мэрии нет ни слова о количестве дворников и уборке пешеходных зон.