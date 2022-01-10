Рязанцы заметили оранжеватые выбросы с территории Северо-западного промузла

Жительница микрорайона Семчино в Рязани 9 января пожаловалась на оранжеватые выбросы со стороны Северо-западного промузла.

Жительница микрорайона Семчино в Рязани 9 января пожаловалась на оранжеватые выбросы со стороны Северо-западного промузла. Судя по ракурсу, с которого сделана фотография, источник может располагаться в районе завода «Тяжпрессмаш» - на его территории либо сразу за ней.

«Оранжевый дым, очень ядовитый. Если на нас, то вонь жуткая. Надо заставить заводы ставить фильтры», - пишет рязанка.

В этой связи автор поста в одной из местных групп предлагает коллективно обратиться в надзорные органы по поводу выбросов.

Всего несколько дней назад, 4 января, рязанцы также сообщали о «желто-ржавом» облаке, выложив соответствующие фотографии и видеозаписи. По словам автора, вредоносное облако тогда выпустил завод «Технофлекс». Предприятие находится в той же стороне, откуда яркий дым распространялся накануне.